%99.81 نسبة سعادة متعاملي «افحص وانطلق»

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل بعجمان، نتائج خدمة «افحص وانطلق»، المطبقة منذ عام 2020 في مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات، والتي ساهمت في رفع مستوى سعادة المتعاملين. وتحقيق رقم قياسي بنسبة 99.81% خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل إجراءاتها لتحسين جودة الحياة. واستهدفت الخدمة، تطوير آلية فحص المركبات في المركز من خلال تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار رحلة المتعامل، من حيث عدم حاجة العميل إلى الانتظار في صالة المتعاملين والتعامل مع موظف الخدمة لسداد الرسوم وتسلم شهادة فحص المركبة.

وقال أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، إن مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات يعد أول مركز يطبق هذه الآلية في فحص المركبات، حيث تعتمد هذه الآلية على قيادة المتعامل لمركبته من خلال حارات فحص سريعة ومميزة يتم فيها دفع رسوم الفحص وتسلم الشهادة عن طريق الخدمات الرقمية لهيئة النقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرحلة فحص الفرامل تتم عن طريق موظف الخدمة.