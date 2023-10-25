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طلّقها.. فطالبته بسداد 100 ألف درهم

طلّقها.. فطالبته بسداد 100 ألف درهم
26 أكتوبر 2023 01:26

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين رجل وطليقته حول مبلغ 100 ألف درهم، بإلزام الشاكية بدفع رسوم المحكمة، موضحة أنها هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، ولم تطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الشاكية قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى بحالتها عملاً بنص المادة 133 قانون الإجراءات المدنية. 
وكانت شاكية مطلقة قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها نظير تسليمها له مبلغ 100 ألف درهم على أن يرجعها في حال طلبها لها، مطالبة إلزامه بدفع مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكية، لعدم وجود أدلة تثبت صحة أقوالها، كما أن الأوراق قد خلت من ما ذكرته الشاكية، فاستأنفت الشاكية الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبها وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وذكرت المحكمة أنه ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الشاكية قد أقامت الدعوى ومناطها مطالبة طليقها بالمبلغ المبين بالصحيفة على سند أنها سلمته مبلغ 100 ألف درهم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت ذلك سنداً مطالبتها ولم تقدم ما يؤازر ادعاءها وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، وكانت الشاكية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، ولم تطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الشاكية قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع، مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى بحالتها.
وقضت المحكمة برفض طلب الشاكية، موضحة أن ما تدعيه لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة، وقضت بإلزام الشاكية بدفع رسوم المحكمة عملاً بنص المادة 133 قانون الإجراءات المدنية.

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