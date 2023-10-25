اتفاقية بين كلية محمد بن راشد وحكومة دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بحثي لـ«تعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دبي»، وتطوير قدرات حكومة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام تطبيقاتها لمستقبل العمل الحكومي. وقع الاتفاقية عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين. وقال الفلاسي: «إن دائرة الموارد البشرية في دبي تسعى من خلال الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إدارة بحوث السياسات لإجراء هذا المشروع البحثي الرائد، وتقييم الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دبي، وكيفية الاستفادة من تطبيقاته في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام». مشيراً إلى أن تلك التطبيقات يمكنها تحسين إنتاجية وكفاءة المؤسسات الحكومية بشكل جذري.