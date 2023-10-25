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علوم الدار

«جامعة الإمارات» تطلق برنامج إدارة الأعمال المطوّر

مبنى كلية الإدارة والاقتصاد (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:26

العين (الاتحاد)

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) المُحدّث في ربيع عام 2024، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الجامعة كمركز ريادي للتعليم العالي والأبحاث في المنطقة، وخطوة نحو التميز والتكيف الأكاديمي مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
ويُعدّ برنامج ماجستير إدارة الأعمال هو الأحدث والأول من نوعه في دولة الإمارات، ويقوم البرنامج بتطوير ثلاث مهارات أساسية لمواجهة تحديات الأعمال المستقبلية وهي: التفكير الاستراتيجي والبصيرة لتعزيز الشركات المستدامة والحفاظ عليها، والفطنة المالية لتحديد أولويات الاستثمارات والنمو للمؤسسات القابلة للاستمرار، والأهم من ذلك، مهارات القيادة من خلال أن تصبح مدرباً لفرق العمل وتحفيز الموظفين وتمكينهم. ويتضمن البرنامج أيضاً رحلة دراسية دولية لتوسيع نطاق تجربة الطلبة نحو أفضل الممارسات التجارية المختلفة.
وأشارت الدكتورة ثريا غريسي، مديرة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال: «يعتمد برنامج الماجستير الجديد في إدارة الأعمال أساليب حديثة في التدريس، ما يتيح للطلاب فرصة التعلم والاستفادة من الخبرات المهنية الأخرى وتحديات العمل الواقعية من خلال إشراك المتحدثين في جميع الدورات وألعاب المحاكاة ودراسات الحالة وأنشطة العمل والمشاريع التطبيقية».
وأضافت: «هذه المناهج الحديثة تتماشى مع التحديات والفرص الحالية في عالم الأعمال، كما نسعى إلى تقديم برنامج يواكب التطورات العالمية، ويساهم في تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا قادة مستقبليين في قطاع الأعمال، ما يعكس رؤيتنا في دعم وتوجيه الطلبة لاكتشاف طرق مبتكرة وجديدة للتعامل مع التحديات، والوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات التي تستثمر في مستقبلهم». ومن المتوقع أن يجذب البرنامج عدداً كبيراً من الطلبة المحليين والدوليين، حيث يقدم خصومات وتسهيلات مختلفة لتشجيع التميز الأكاديمي واكتساب المهارات المستقبلية.

جامعة الإمارات
الإمارات
إدارة الأعمال
كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات
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