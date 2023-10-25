انطلاق تحدي تكنولوجيا المعلومات للشباب من أصحاب الهمم 2023 في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، منافسات الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023 التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستقطب نحو 500 مشارك يمثلون 18 دولة، منهم 16 حضورياً، ودولتان افتراضياً عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، يجتمعون للتنافس في ستة مجالات متنوعة، وتنظم المسابقة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، وشركة إل جي إلكترونيكس، ويتم تتويج الطلاب الفائزين بالتحدي يوم الجمعة المقبل في حفل التكريم.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، لاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع، واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في المجالات كافة: الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكينهم لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج فضلاً عن سياسة حمايتهم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، فضلاً عن إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم. وأضاف في الكلمة التي ألقاها في افتتاح التحدي: «إن استضافة أبوظبي هذه المسابقة للمرة الأولى يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم ليشكّلوا مع أقرانهم من خارج تلك الفئة نموذجاً جاداً وفاعلاً ومنتجاً، يتناسب مع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ويرفع من شأن دولتنا ليضعها في مصافّ الدول المتقدمة في تقديم الرعاية والخدمات الشاملة لأبنائها، وهو دلالة على الرقي والتطور الحضاري».

وتستمر النهائيات الكبرى للتحدي على مدى يومين مثيرين، من 25 إلى 26 أكتوبر، حيث تتميز بسلسلة من المنافسات المثيرة.

ويقدم اليوم الثاني أربع تحديات أخرى: eToolPpt لتقييم مهارات إنشاء وتحرير الشرائح، وeTool Excel لتقييم الكفاءة في وظائف البيانات والحسابات والتحرير تحت ظروف معينة، وeLifeMap لقياس القدرة على استخدام الإنترنت لمواجهة التحديات اليومية، وeCreativeIOT لتقييم القدرة على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات أو الأفكار المبتكرة. ويختتم الحدث بإعلان وتكريم الفائزين في 27 أكتوبر.