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مبادرة لتعزيز نشاط أصحاب الهمم في أبوظبي

مبادرة لتعزيز نشاط أصحاب الهمم في أبوظبي
26 أكتوبر 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تعزيزاً لدوره ورسالته المجتمعية، ومن منطلق اهتمامه بالمبادرات المجتمعية المفيدة، نظم مركز التواجد البلدي- مدينة محمد بن زايد، مبادرة تناولت أهمية النشاط البدني لصحة أصحاب الهمم، وذلك في المجلس الخاص بالمركز في مدينة محمد بن زايد، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والأولمبياد الخاص الإماراتي.
واستقطبت المبادرة العديد من أفراد المجتمع في المدينة وأولياء أمور أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والتوحد، بهدف رفع الوعي بكيفية دعم أبنائهم.
وتضمنت محاضرة بشأن الممارسات المفيدة للصحة البدنية للفئة المستهدفة، إلى جانب رصد مواهب الأبناء أصحاب الهمم، بهدف تنمية مهاراتهم ودمجهم بالمجتمع.

أبوظبي
الإمارات
أصحاب الهمم
مركز التواجد البلدي
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