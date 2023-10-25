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علوم الدار

«دبي لخبراء المستقبل» يستقبل طلبات المشاركة في دفعته الرابعة

عبد العزيز الجزيري
26 أكتوبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بأهمية مواصلة إعداد خبرات وطنية متمكنة بمهارات وأدوات تصميم المستقبل، وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.
ويتيح «برنامج دبي لخبراء المستقبل» الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، فرصة المشاركة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة، عبر التقدم بموعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل عبر الرابط الإلكتروني.
وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نجح برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال دفعاته السابقة بتحقيق توجيهات القيادة عبر إعداد خبرات وطنية متخصصة ساهمت في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتغيرات ومتطلبات المستقبل من خلال تبني منهجية عمل ترتكز على التخطيط الاستشرافي والتفكير المستقبلي».
وأكد أن المهارات المبتكرة والأدوات التصميمية التي اكتسبها خبراء تصميم المستقبل خلال مشاركتهم في البرنامج شكلت إضافة نوعية لمسيرة التميز في مجال تطوير العمل الحكومي بدبي.
وستنطلق الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في يناير المقبل، ويتضمن البرنامج مستويين يمتد كل منهما لثلاثة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل المستقبل المعتمد» إلى «تنفيذي المستقبل المعتمد».
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد شهد في سبتمبر الماضي تخريج منتسبي الدفعة الثالثة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، واطلع على مجموعة من المشاريع والتقارير البحثية والسيناريوهات المستقبلية التي عمل منتسبو برنامج دبي على تطويرها.
ويركز البرنامج على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات استشراف وتصميم المستقبل، وتطوير السيناريوهات في القطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية، واتخاذ القرار، وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وغيرها.

مؤسسة دبي للمستقبل
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برنامج دبي لخبراء المستقبل
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