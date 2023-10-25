«جامعة محمد بن راشد للطب» تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2023-2024

دبي (وام)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بدء استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي 2023-2024 تحت شعار «التعاطف منهجاً.. المريض أولاً»، تزامناً مع مشاركة الجامعة في «معرض نجاح» الذي يعد أبرز المعارض التعليمية على مستوى الدولة.

وشاركت الجامعة في «معرض نجاح» الذي يعتبر فرصة مهمة للطلبة الباحثين عن فرص التعليم العالي الذي أُقيمت أولى فعالياته في دبي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على أن تقام في أبوظبي بين 29 و31 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشارك الجامعة في المعرض لتتيح للطلاب فرصة التواصل بشكل مباشر مع ممثليها والاطلاع على مجموعة واسعة من المناهج الأكاديمية وملامح الحياة الجامعية والمبادرات البحثية وبرنامج التدريب الصيفي والمنح الدراسية والمزيد.

كما شاركت الجامعة في الدورة الـ 18 من معرض التعليم الدولي الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.