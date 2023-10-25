السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحدث برامج جامعة أبوظبي في «معرض نجاح 2023»

جانب من مشاركة الجامعة (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت جامعة أبوظبي مشاركتها في الدورة الـ 17 لـ «معرض نجاح أبوظبي 2023»، حيث تستعرض الجامعة، خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر، برامجها الأكاديمية المتنوعة ومنحها الدراسية، ومجموعة من أبرز مبادراتها.
كما ستسلط الجامعة، خلال مشاركتها في الحدث، الضوء على أهم الاعتمادات التي نالتها والإنجازات التي حققتها في قطاع التعليم الأكاديمي، بما في ذلك ارتقاءها سلم التصنيفات العالمية، وبلوغها المرتبة الـ 13 عالمياً ضمن قائمة أفضل الجامعات الصغيرة في العالم، والمرتبة الـ 58 عالمياً للجامعات الحديثة التي يقل عمرها عن 50 عاماً، وذلك وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023.
وسيوجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين في المكان للإجابة عن الاستفسارات كافة، وإطلاع الطلبة والمهتمين على البرامج الأكاديمية المتنوعة التي توفرها جامعة أبوظبي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا. وسيقدم الدكتور حاتم أبو شمالة، الأستاذ المساعد في الصحة والسلامة البيئية في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، جلسة خلال المعرض حول «الاستدامة والتعليم»، حيث تتركز أبحاثه العلمية على الاستدامة والبيئة وإدارة النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «نجحت جامعة أبوظبي منذ انطلاق مسيرتها قبل 20 عاماً في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار بين طلبتها وأعضاء هيئة التدريس، وحرصت على إعداد وتخريج قادة المستقبل عبر تقديم تجارب أكاديمية شاملة تساعد الطلبة على تحقيق النمو والنجاح والاستعداد التام لمهنهم المستقبلية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من معرض نجاح أبوظبي 2023».

معرض نجاح
الإمارات
أبوظبي
جامعة أبوظبي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©