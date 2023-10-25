أحدث برامج جامعة أبوظبي في «معرض نجاح 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي مشاركتها في الدورة الـ 17 لـ «معرض نجاح أبوظبي 2023»، حيث تستعرض الجامعة، خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر، برامجها الأكاديمية المتنوعة ومنحها الدراسية، ومجموعة من أبرز مبادراتها.

كما ستسلط الجامعة، خلال مشاركتها في الحدث، الضوء على أهم الاعتمادات التي نالتها والإنجازات التي حققتها في قطاع التعليم الأكاديمي، بما في ذلك ارتقاءها سلم التصنيفات العالمية، وبلوغها المرتبة الـ 13 عالمياً ضمن قائمة أفضل الجامعات الصغيرة في العالم، والمرتبة الـ 58 عالمياً للجامعات الحديثة التي يقل عمرها عن 50 عاماً، وذلك وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023.

وسيوجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين في المكان للإجابة عن الاستفسارات كافة، وإطلاع الطلبة والمهتمين على البرامج الأكاديمية المتنوعة التي توفرها جامعة أبوظبي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا. وسيقدم الدكتور حاتم أبو شمالة، الأستاذ المساعد في الصحة والسلامة البيئية في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، جلسة خلال المعرض حول «الاستدامة والتعليم»، حيث تتركز أبحاثه العلمية على الاستدامة والبيئة وإدارة النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «نجحت جامعة أبوظبي منذ انطلاق مسيرتها قبل 20 عاماً في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار بين طلبتها وأعضاء هيئة التدريس، وحرصت على إعداد وتخريج قادة المستقبل عبر تقديم تجارب أكاديمية شاملة تساعد الطلبة على تحقيق النمو والنجاح والاستعداد التام لمهنهم المستقبلية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من معرض نجاح أبوظبي 2023».