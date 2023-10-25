6 مبادرات لسفراء «الهلال الأحمر» الإماراتي

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 6 مبادرات لسفراء «الهيئة» تحت شعار «عطاء مستدام»، لتعزيز مجالات العمل التطوعي وتمكين المتطوعين ومنحهم فرص المشاركة الفعلية ودعم ابتكاراتهم وأفكارهم وتنميتها.

وتنوعت المبادرات، التي أعلنتها «الهيئة» أمس في مؤتمر صحفي، بين المبادرات التعليمية والصحية والبيئية، وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويعزز روح العمل الجماعي والمبادرات المجتمعية.

وأكد عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهيئة أهمية المبادرات المعلنة من خلال سفراء الهيئة في دعم العمل التطوعي، وأهمية البرنامج في إشراك المتطوعين لطرح أفكارهم ومبادراتهم، بما يحقق خدمة شرائح مختلفة في المجتمع.

وقال: إن مبادرة سفراء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، تجذب المتطوعين وتعمل على إشراكهم في الأنشطة التي تدعم المجتمع على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية.

ولفت راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمساعدات الخارجية، إلى أن الفرصة متاحة لكافة أفراد المجتمع لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم في مجال العمل التطوعي مع الهيئة، وبما يعزز قيم التضامن الاجتماعي وتقديم العون للمستحقين داخل الدولة وخارجها.

وقال: إن مجتمع الإمارات عرف قيم ومضامين العمل التطوعي منذ وقت طويل، والتي أثمرت إيجاد نسيج متماسك يسوده التكافل والإيثار والسعي في قضاء حوائج الآخرين ونجدة الملهوفين وإسعاد المحرومين، وتعمقت مبادئ الخير والبر والإحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية في نفوس الأجيال المتعاقبة من شعب الإمارات الوفي لأهله وجيرانه والإنسانية جمعاء، واستطاع أن يضع بصماته المميزة على خريطة الفعل الخيري إقليمياً ودولياً.

وأعلنت الهيئة أمس عن 6 مبادرات خدمية وإنسانية، أولاها مبادرة «المتطوع الآلي» والتي استحدثت من خلالها الهيئة أول مختبر روبوتات للعمل التطوعي على مستوى العالم، يعتمد على تسخير التكنولوجيا والعلوم والفضاء للأعمال الإنسانية والخدمية والإغاثية والتطوعية.

واستهل فريق العمل الخاص بهذه المبادرة بابتكار أول روبوت متطوّع في الدولة، يشارك في الأعمال الإنسانية والخدمية والتطوعية، وأطلقت عليه الهيئة اسم «هلال».

والمبادرة الثانية، هي مبادرة تطوعية بيئية تُسمّى بـ «فريق الغواصين»، وتستهدف حماية البيئة البحرية وتنظيف عمق البحر، من خلالها يقوم فريق يشمل 7 متطوعين (بعدد إمارات الدولة) بالغوص في البحر بكل إمارة في الدولة، للعمل على تنظيف أعماقه حاملاً شعار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة الثالثة لسفراء الهلال الأحمر تختص بالعمل التطوعي في المحور الصحي، من خلال استحداث خدمة «استشارات طبية عن بُعد» للفئات المحتاجة من متعاملي الهلال الأحمر الإماراتي، ولاسيما الأيتام والأسر متعففة، إضافة إلى المتطوعين وذويهم، في تخصصات مبدئية تشمل «الطب العام، العيون، الأمراض المزمنة، الغدد الصمّاء»، على أن يتم التوسع في التخصصات الطبية الأخرى في مراحل لاحقة.

وأوضح فريق عمل المبادرة أنه ستتم إتاحة خدمة «الاستشارات الطبية عن بُعد» على الرقم المجاني للهيئة لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المرضى الذين سيتلقون الرعاية الطبية بأريحية وخصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم.

وتركّز المبادرة الرابعة لسفراء الهلال الأحمر الإماراتي على العمل التطوعي في مجال التعليم، من تشكيل «فريق المعلمين المتطوعين»، ويضم عدداً كبيراً من المدارس في أبوظبي والعين والشارقة، حيث يتولّى تنظيم ورش تعليمية لرفع مهارات الأيتام وطلبة العلم من الأسر المتعففة، في اللغتين العربية والإنجليزية، ومساعدتهم على اجتياز الاختبارات المؤهلة للجامعات مثل «إمسات».

وتركز المبادرة الخامسة على استحداث صندوق إلكتروني لاستقبال أفكار العمل التطوعي في مختلف المجالات، يسمى «صندوق العطاء الإلكتروني».وسيتم وضع صورة الصندوق كأيقونة رسمية على الموقع الرسمي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لحث المتطوعين على التفاعل مع الصندوق بطرح الأفكار والابتكارات التي تخدم الإنسانية. والمبادرة السادسة لسفراء الهلال الأحمر الإماراتي تقوم فكرتها على قيام الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي بزراعة 28 شجرة غاف في توقيت واحد بمختلف إمارات الدولة، تزامناً مع يوم افتتاح فعّاليات «كوب 28» في نوفمبر المقبل.