حاكمة طوكيو: «COP28» مثمر للغاية

طوكيو (وام)

أكدت معالي كويكي يوريكو، حاكمة مدينة طوكيو، ثقتها بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» سيكون مثمراً للغاية، بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشددة على ضرورة الاستغلال الأمثل للوقت في التعامل مع القضايا البيئية العالمية بما في ذلك تفاقم أزمة المناخ.

كما أكدت في رسالة وجهتها عبر الفيديو، بمناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، أهمية المسؤولية العالمية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق عالم خال من الانبعاثات بحلول عام 2050، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات وبالجهود التي تبذلها في مكافحة تغير المناخ وتعزيز العمل العالمي في هذا المجال، وبالتزامها الثابت تجاه الاستدامة.

وقالت معاليها إن حكومة طوكيو تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بشكل أوسع، وتتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وختمت حاكمة مدينة طوكيو رسالتها بالقول: «دعونا نستمر معاً في السير قدماً نحو مستقبل مستدام ومشرق».