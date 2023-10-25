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خلال دقيقة واحدة .. شرطة عجمان تضبط متهماً في قضية قتل

خلال دقيقة واحدة .. شرطة عجمان تضبط متهماً في قضية قتل
25 أكتوبر 2023 23:24

 تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية، وذلك في منطقة الروضة بإمارة عجمان.

وقال المقدم أحمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان " إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بقيام شخص من الجنسية الآسيوية بالتهجم على غرفة شخص آخر من ذات الجنسية، حيث كان يطرق باب المجني عليه بشكل غاضب يثير الشك والريبة، ما استوجب من شهود العيان الاتصال بالشرطة وتبليغ الشرطة.. وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى دورية المستجيب الأول في المنطقة، حيث وصلت إلى المكان في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة، وتم ضبط الجاني عندما هم بالخروج من غرفة المجني عليه بعد أن اعتدى عليه وأرداه قتيلاً، فتم ضبطه متلبساً في موقع الجريمة".

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وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهم الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه بداخل غرفته وقتله بالسلاح الأبيض وحاول الهرب، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية وتم توقيفه على ذمتها.

وأشاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بخبرة وحنكة رجال دوريات المستجيب الأول وسرعة استجابتهم والتي مكنتهم من ضبط الجاني في وقت قياسي، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيمين.

المصدر: وام
شرطة عجمان
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