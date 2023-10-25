19 شركة اسكتلندية تشارك في «COP28»

أبوظبي (وام)

أعلن معالي نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الاسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، أن وفداً من 19 شركة اسكتلندية تركز على مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية، بدأ أمس زيارة لدولة الإمارات تستمر يومين، في إطار مشاركة بلاده في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»، وقبل انعقاد منتدى المناخ العالمي في دبي الشهر المقبل.

وتتوافق زيارة الوفد الاسكتلندي، التي تأتي بدعم من منظمة التنمية الاسكتلندية الدولية وغرف التجارة الاسكتلندية، مع طموحات اسكتلندا في مؤتمر «COP28»، والتي تشمل الالتزام بالشراكة الدولية بشأن حلول تغير المناخ، وتوفير العمل العادل، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وقال غراي: «لدينا الموارد والخبرات والطموح لتطوير تقنيات الطاقة الخضراء وتسريع عملية إزالة الكربون، ويتيح لنا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تأكيد التزامنا من جديد بتحقيق صافي صفر انبعاثات وتسليط الضوء على شركاتنا المبتكرة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف، ويوضح ذلك حضور اسكتلندا كشريك مميز للشركات العالمية لتحقيق تطلعاتها المتمثلة بصافي صفر انبعاثات».

وأضاف: «كانت اسكتلندا أول دولة تعلن أن تغير المناخ حالة طوارئ عالمية في عام 2019، ونحن نواصل اتخاذ خطوات رئيسة لمزيد من العمل وتحقيق تأثيرات أوسع فيما يتعلق بتغير المناخ؛ إذ لا تستطيع أي دولة أن تحقق صافي صفر انبعاثات بمفردها، لذلك فإن التعاون الدولي يحظى بقدر كبير من الأهمية».

وتابع: «كانت الإمارات أول دولة خليجية تلتزم بتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وهي سوق مهمة بالنسبة لاسكتلندا، كما أتطلع إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، ومن ضمنها تحول الطاقة والأهداف المشتركة لخفض الانبعاثات».

وأكد غراي أن الاستمرار في بناء التجارة والاستثمار يسهم بدور بالغ الأهمية في مساعدة اسكتلندا على بناء اقتصاد أكثر خضرة وعدالة ورفاهية، يضمن الفائدة لجميع العائلات والمجتمعات والشركات في مختلف أنحاء البلاد.