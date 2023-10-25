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«مجمع توازن الصناعي» يطلق مبادرة لغرس 300 شجرة غاف

«مجمع توازن الصناعي» يطلق مبادرة لغرس 300 شجرة غاف
26 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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أطلق «مجمع توازن الصناعي»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، مبادرة غرس 300 شجرة غاف في مجمع توازن الصناعي، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات. وتأتي مبادرة غرس شجرة الغاف بتنظيم من لجنة المسؤولية المجتمعية في «مجلس التوازن» بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة، وتعزيز الوعي بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تمت زراعة 300 من أشجار الغاف في المجمع الصناعي، بمشاركة موظفي «مجلس التوازن» و«مجمع توازن الصناعي». 
ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل تثقيفية للموظفين حول الأهمية الثقافية والبيئية لشجر الغاف، بالإضافة لعدد من المواضيع المتنوعة شملت التعريف بأشجار الغاف وفوائدها وكيفية زراعتها والعناية بها على نحو سليم. وتعكس المبادرة الالتزام الراسخ بالحفاظ على بيئة دولة الإمارات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتحفيز أفراد المجتمع على تبني الممارسات التي من شأنها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد للأجيال القادمة. 
وفي هذا الصدد قال فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع التوازن الصناعي: «نؤكد من خلال مبادرة غرس 300 شجرة غاف بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي وتدوير، التزامنا بدعم أهداف حكومة دولة الإمارات في عام الاستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الاستراتيجيات الوطنية نحو تعزيز مستقبل الاستدامة البيئية». 
وأضاف: «من خلال تعاوننا وشراكاتنا الواسعة، نسعى بكل جهد للمشاركة في حماية البيئة والعمل على تطبيق أفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال المبادرات والخطط التي تهدف إلى التوعية بالبيئة، باعتبارها استثماراً للمستقبل وطريقاً للحفاظ على الموارد، حيث شملت خططنا الاستراتيجية مجموعة من مشاريع توليد الطاقة الشمسية، والتي تؤكد على التزامنا بدعم خطط الاستدامة البيئية». 

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