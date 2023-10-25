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أنشطة رئيسة تتطلب الحصول على تصاريح عمل مسبقة بالظفرة

أنشطة رئيسة تتطلب الحصول على تصاريح عمل مسبقة بالظفرة
26 أكتوبر 2023 01:26

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حددت بلدية منطقة الظفرة أنشطة رئيسة تتطلب الحصول على تصريح عمل قبل مباشرة تنفيذ الأعمال، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير ومتطلبات العمل المطلوبة وفق الاشتراطات التي حددتها البلدية في هذا الإطار.
وتتضمن الأعمال الرئيسة التي حددتها البلدية الأعمال الكهربائية والعمل في المناطق المحصورة وأعمال السقالات والأعمال الساخنة وتشمل وجود مصدر لهب، كما تتضمن الأنشطة أيضاً أعمال الحفريات وإزالة وعزل أو نقل معدات السلامة الحساسة. ويعد إجراء تصريح العمل جزءاً أساسياً من إدارة أنشطة العمل التي تنطوي بطبيعتها على مستوى مخاطر أعلى من أنشطة العمل الروتينية أو اليومية، ويتم من خلاله تحديد إجراءات التحكم التي يجب تنفيذها لهذه الأعمال ويطبق هذا الإجراء على جميع أنشطة بلدية منطقة الظفرة التي تشتمل على تلك الأنشطة.
وتحرص بلدية الظفرة على الاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة، بما يسهم في المحافظة على صحة وسلامة العاملين في مختلف القطاعات والمشاريع كافة المقامة في منطقة الظفرة، ومنها: قطاع البناء والتشييد، حيث تم إعداد دليل إرشادي يهدف إلى إرشاد الجهات كافة العاملة في مجال البناء والإنشاء، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن المشروع لمساعدة إدارة المشروع على أداء مهامها في الحالات الاعتيادية وفي حالات الطوارئ.
ويوضح الدليل، المسؤوليات المناطة بالاستشاري وإدارة المشروع «المقاول» وفريق الصحة والسلامة والبيئة ودور كل منهم، مما يسهم في تكامل الأدوار لما فيه مصلحة العمل، وأخذ التدابير الوقائية المناسبة للمحافظة على صحة وسلامة العاملين وحماية البيئة من خلال تطبيق معايير تقييم المخاطر. إلى ذلك، نفذت بلدية منطقة الظفرة 10 آلاف و660 إجراء خلال زياراتها التفتيشية والتوعوية للمنشآت والمؤسسات العاملة في المنطقة، للربع الثالث من عام 2023، والتي تضمنت التفتيش والترخيص الصحي ومدى الامتثال للوائح والقوانين. وشملت الزيارات المنشآت غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية، من مراكز التجميل، وصالونات الحلاقة، والورش الصناعية، وصالات الألعاب وتسلية الأطفال، وأحواض السباحة وخزانات وبرادات المياه.وأصدرت فرق البلدية خلال هذه الزيارات 860 تنبيهاً و236 إنذاراً، بالإضافة إلى متابعة وإغلاق 208 إنذارات، وتحرير 7 مخالفات، بهدف التأكيد على الامتثال للوائح والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

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