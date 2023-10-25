مزاينة سويحان تتوج الفائزين في أشواط سن اللقايا

أبوظبي (الاتحاد)

توجت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة في دورته الـ17، الفائزين في أشواط المزاينة لليوم الخامس على التوالي، ضمن أشواط اللقايا الشرايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وتستمر المزاينة حتى 28 الجاري بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

حضر التتويج في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت نتائج شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت ثانية «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث حلت «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وجاءت رابعة «العذفا» لمالكها «الشيخ حمدان سرور سيف سرور الشرقي، بينما حلت «ذوق» في المركز الخامس لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.

وسجلت نتائج شوط حقايق المهجنات الأصايل ذهاب المركز الأول إلى «عجايب» لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي، وفي شوط شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «النادرة» لمالكها سالمين حمود سالمين المنصوري، وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات فازت بالمركز الأول «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وعن شوط شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم فازت في المركز الأول «مسكته» لمالكها حمد صالح عبدالله حسن المنهالي، أما في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات فذهب المركز الأول إلى «فن» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي.

وذهب المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات إلى «العاصمة» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، بينما ذهب المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات إلى «سمحه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، أما في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «صنف» لمالكها صالح محسن صالح مبخوت المنهالي، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «نظر» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، وفازت بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم «حميه» لمالكها سند محسن بخيت حفيظ المزروعي، وعن شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل «للشركاء» - محليات فازت في المركز الأول «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

شبوك المزاينة

تبدأ الإبل المشاركة بالدخول صباح اليوم الخميس إلى شبوك المزاينة ضمن أشواط سن الثنايا للإبل الشريا والتلاد والشركاء من فئات المجاهيم والمحليات، وشوط المهجنات الأصايل، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، استعداداً لتحكيمها في اليوم التالي وإعلان نتائجها.