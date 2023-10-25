«وام» تشارك في اجتماع وكالات أنباء بتركيا

أنقرة (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في الاجتماع الـ 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا» الذي عقد في إسطنبول تحت شعار «محاربة الأخبار المضللة».

ترأس وفد «وام» محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات الذي شارك في جلسة حول «دور وكالات الأنباء في التعامل مع المعلومات المضللة»، أكد خلالها أن دور وكالات الأنباء كمصدر أساسي للمعلومات الموثوقة، بات أكثر أهمية في الوقت الحالي في ظل الموجات المتلاحقة للمعلومات المضللة والأكاذيب التي تنطلق غالباً من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد خلال الجلسة، على الدور المناط بوكالات الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام المعتبرة في دحض الشائعات وكشف الأخبار المزيفة ونشر الحقيقة وكيفية التحقق من الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية المصداقية في نقل الأخبار وضرورة مواجهة الأخبار والمعلومات المزيفة، والحذر من الأخبار المضللة واليقظة، في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف بالغة الدقة وكثرة الأحداث والمستجدات والأخبار.

وعلى هامش الاجتماع، وقعت وكالة أنباء الإمارات اتفاقيات تعاون إعلامي مع كل من وكالة أنباء الأناضول التركية ووكالة الأنباء الوطنية المنغولية، ومذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، وذلك بهدف تعزيز حضور «وام» مزوداً إعلامياً موثوقاً باللغات المختلفة على مستوى العالم.

وأكد محمد جلال الريسي، أن اتفاقيات التعاون الإعلامي مع وكالات الأنباء، تأتي في إطار مواصلة وكالة أنباء الإمارات «وام» جهودها لتعزيز نطاق شراكاتها الإعلامية لتشمل كبرى المؤسسات الإعلامية في مختلف دول العالم، وبما يتماشى مع مكانة الإمارات الرائدة عالمياً عاصمة لصناعة المستقبل على مستوى العالم.