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علوم الدار

«الإمارات للفضاء» تجتمع مع «العربية للتعاون الفضائي» نوفمبر المقبل

«الإمارات للفضاء» تجتمع مع «العربية للتعاون الفضائي» نوفمبر المقبل
26 أكتوبر 2023 01:26

آمنة الكتبي (دبي) 
كشف سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، عن أن الوكالة ستجتمع مع المجموعة العربية للتعاون الفضائي في نوفمبر المقبل خلال معرض دبي للطيران، مشيراً إلى أن المجموعة العربية للتعاون الفضائي تم تدشينها بمبادرة من دولة الإمارات بهدف إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي نحو استكشاف الفضاء الخارجي، إلى جانب رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي الذي سيدفع بالمشاريع المشتركة إلى تحقيق أهدافها.

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وقال القبيسي: «تنتهي رئاسة دولة الإمارات للمجموعة العربية للتعاون الفضائي خلال العام الجاري، وستتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع، حيث تضم المجموعة 14 دولة عربية»، موضحاً أن المجموعة تهدف لتسهيل ودعم عملية بناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة عن طريق التعاون في توفير التدريب وتبادل الخبرات بين الأعضاء من خلال المشاريع والأنشطة الفضائية المشتركة، وتشجيع التطوير والبحث العلمي والابتكار في مجال الفضاء، والتنسيق من أجل تحقيق الانسجام في السياسات والقوانين والإجراءات الفضائية والسعي إلى توحيدها كلما أمكن بالاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، بالإضافة إلى متابعة التطورات العالمية المتعلقة بقطاع الفضاء من أجل الاستفادة في تطوير القطاع الفضائي العربي، والتشجيع والتعاون والدعم في مجال إنشاء وكالات للفضاء أو برامج فضائية، وذلك في الدول التي لا يوجد فيها مثل هذه الوكالات.
وتابع القبيسي: «كما تهدف للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات معها وتطوير العلاقات مع النظراء، وذلك في حدود أهداف المجموعة ومسؤولياتها، وتنظيم الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات التي تتعلق بمجال الفضاء، ما يساهم بزيادة الوعي الفضائي».
وأشار إلى أن المجموعة تسعى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات والجهات الفضائية العربية أو العلمية في مجالات عدة؛ من بينها الممارسات التنظيمية والتشريعية، وتعزيز المواءمة في التشريعات الفضائية، وتنسيق الموقف العربي والمشاركة العربية حيال المحافل والقرارات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات، والعمل على مشروع القمر الصناعي العربي 813.

وكالة الإمارات للفضاء
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