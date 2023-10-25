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«الحرس الوطني» و«تصنيف» توقعان مذكرة تفاهم

سعيد بن حمدان وسالم الجابري يشهدان توقيع المذكرة (وام)
26 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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وقعت قيادة الحرس الوطني وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب، وذلك في مقر قيادة الحرس الوطني بأبوظبي.
وشهد توقيع الاتفاقية اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، واللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، وعدد من كبار ضباط الحرس الوطني والمسؤولين من «الهيئة».
يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وضع الدولة في مصاف الدول الرائدة وحرصاَ من الجانبين على ترسيخ العلاقة فيما بينهما في المجال البحري والتفتيش والجودة والتدريب والمجالات الفنية الأخرى بأعلى مستويات الجودة والريادة، وبما يعزز تحقيق الأهداف الوطنية.

الحرس الوطني
الإمارات
سعيد بن حمدان بن محمد
سالم الجابري
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