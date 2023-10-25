محمد الشرقي يؤكد أهمية تطوير مهارات الكوادر الوطنية

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، - كلًا على حدة - زاهر عبدالفاضل عجب، القنصل العام لجمهورية السودان بدبي، والدكتور الصادق علي سيد أحمد نائب القنصل العام لجمهورية السودان بدبي، ومحمد سليماني القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية، وأكليلوا كيبيدي إيرينا القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بدبي.

ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالقناصل الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم.

وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول عددٍ من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية التي ترتقي بمصالح الجانبين في المجالات كافة. وأشاد القناصل بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، على جميع الأصعدة. كما شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اتفاقية تعاون بين «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» و«دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة»، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وقّع الاتفاقية محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بالفجيرة، وليلى السويدي، مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة. وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير الكوادر الوطنية ومهارات الموظفين في المؤسسات الحكومية عبر البرامج والمبادرات الداعمة لمستوى الأداء، وتفعيل مُمارسات بنّاءة وشَراكات فاعلة ترتقي بمنظومة العمل المؤسسي ودعائم ريادته. كما أشار سموّه، إلى التحوّلات التنموية الكبرى التي تشهدها إمارة الفجيرة في القطاعات كافة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموّه لمتطلّبات التميّز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات في حكومة الفجيرة، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة التي ترتقي بمُخرجاته، وتعزّز أدواره في دعم العمل التنموي المستدام للدولة..