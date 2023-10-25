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سلطان بن أحمد يطلق جائزة «تميّز»

سلطان بن أحمد خلال إطلاق جائزة «تميّز» (وام)
26 أكتوبر 2023 01:27

الشارقة (وام)

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أعلن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إطلاق جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، والتي ستقام على مستوى الجهات التي يترأسها سموه؛ بهدف إبراز جهود المؤسسات الداخلية، وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.
وأكد سمو نائب حاكم الشارقة، خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد لقيادات المؤسسات التي يترأسها، صباح أمس في منطقة الجادة، أن اللقاءات الدورية تهدف إلى دعم منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز مخرجاته في كل جهة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ونقل وتطبيق وتعميم أفضل الممارسات في الإمارة، لتوفير خدمات متميزة تصب في مصلحة المجتمع.
وأشار سموه إلى أن النجاحات التي حققتها تلك المؤسسات تأتي بفضل تكامل فرق العمل وحرصها الكبير على تقديم تجارب مؤسسية متميزة، وتطبيقها لأفضل الممارسات على المستوى الإداري، موضحاً أن إطلاق الجائزة خطوة لتعزيز العمل الحالي وتطويره ليصبح نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات.
واستمع سموه والحضور لشرحٍ قدمه المستشار فهد سيف السويدي عن الأهداف الإستراتيجية للجائزة وآليتها وفئاتها المختلفة ونشر ثقافتها، إضافة إلى التعريفات والمعايير المرتبطة بالحوكمة ومرتكزاتها وأدوات التقييم من حيث الأنظمة والرقابة وفوائدها التي تساهم في عملية صنع القرار وتنعكس على سعادة المتعاملين والموظفين.
كما اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على عرض مرئي تناول النماذج الخاصة بالتميز على المستويين المحلي والعالمي وفوائد تطبيقه، بالإضافة إلى إمكانية عكس معايير نماذج التميز العالمية على العمل المؤسسي في الجهات الداخلية لتحقيق السعادة وجودة حياة المجتمع والكفاءة المؤسسية وتحقيق الميزة التنافسية والمكانة الرائدة عالمياً.
وقام سموه في نهاية العرض بتكريم المستشار فهد السويدي مقدماً شكره وتقديره للجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز منظومة العمل.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
التميز المؤسسي
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