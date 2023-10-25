أحمد بن طحنون يشهد تخريج دفعة من طلبة بكالوريوس علوم الطيران والبحرية

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، الاحتفال الذي نظمه مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريبية «سيرت»، التابع لكليات التقنية العليا، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران والعلوم البحرية، من دفعة «قادة اليوم للغد 2023».

حضر الحفل، الذي أُقيم في مسرح كليات التقنية العليا ببني ياس، معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، واللواء الركن سلطان مفتاح العرياني، رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، وعرض فيديو «إنجازاتنا» الذي يبرز البيئة التعليمية التي تم إعداد وتأهيل الخريجين خلالها.

وفي كلمة لمجلس أمناء كليات التقنية العليا، ثمَّن الدكتور فيصل العيان دعم القيادة الحكيمة لمؤسسات التعليم العالي مما مكّنها من أداء رسالتها في إعداد قادة المستقبل.

وأشار إلى التعاون الذي يجمع كليات التقنية ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وكل من كلية خليفة بن زايد الجوية، وكلية سعيد بن راشد آل مكتوم البحرية، مما مكنهم من إعداد شباب مؤهل لخدمة القطاع العسكري والأمني في الدولة، معبراً عن فخره بهذه الكوكبة الجديدة من خريجي وخريجات برنامج البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران، وخدمات الطيران المساندة، والعلوم البحرية، مؤكداً أنهم كفاءات وطنية، تساهم في تشكيل مستقبل قواتنا المسلحة، وتعزيز أمن وسلامة الوطن.

وقدم أحد الخريجين كلمة عبر من خلالها عن أسمى معاني الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة التي مكنتهم بدعمها لهم وثقتها فيهم من تحقيق التفوق العلمي والاحتفاء بيوم تخرجهم، مؤكداً أنهم سيعملون بكل إخلاص وأمانة لأجل أمن الوطن وازدهاره.

وفي ختام الحفل، قام اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، ومن ثم التقاط الصورة التذكارية.