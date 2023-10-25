جمعية أم المؤمنين تفتتح معرض «دروازه 4» للأسر المنتجة

عجمان (وام)

افتتحت جمعية أم المؤمنين، برعاية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، رئيسة الجمعية، معرض «دروازه 4» للأسر المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية، وذلك في حديقة العلم بعجمان.

ويستمر المعرض لمدة 3 أيام، من الخامسة عصراً ولغاية العاشرة مساءً، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة التي ستعرض مجموعة من المنتجات المنوعة كالعطور والبخور والمأكولات والمنتجات اليدوية والتراثية وغيرها. يذكر أن الجمعية تهدف من تنظيم معرض «دروازه 4» إلى دعم المنتجات المحلية، وتشجيع الأسر على الإنتاج.