الإمارات: أهمية الدور البرلماني في مناقشة القضايا العالمية

لواندا (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلاً على حدة، وفد برلمان المملكة المتحدة برئاسة كارين برادلي، ومعالي كاترين جوتاني هارا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد في أنغولا.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، خلال اللقاءين، أهمية الدور البرلماني في مناقشة القضايا العالمية، ومن أبرزها التغير المناخي، وضرورة المشاركة الفاعلة للبرلمانات في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «COP28»، والذي تستضيفه الإمارات في ديسمبر المقبل بمدينة «إكسبو دبي».

كما شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد.

وناقش الاجتماع مشروع قرار بعنوان «الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار»، والمذكرة التفسيرية بشأنه، حيث عرضت الطنيجي جهود دولة الإمارات في دعم حقوق الطفل وحمايته، ضمن منظومة تشريعية ورقابية فعالة، فضلاً عن إجراءات وسياسات وبرامج مثمرة ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون وديمة للطفل.

كما شارك مروان عبيد المهيري وسارة محمد فكناز، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في منتدى الشباب البرلمانيين.

وقال مروان عبيد المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «العمل البرلماني من أجل السلام والعدالة والمؤسسات القوية»، إن العالم لا يزال يشهد تصاعد عوامل الصراع، وانعدام الأمن وضعف المؤسسات، والوصول المحدود إلى العدالة، حيث يشكل تهديداً وتحدياً كبيراً للتنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت سارة فلكناز خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في تعزيز ودعم مشاركة الشباب في صنع القرار وتوفير الفرص لتمكينهم» أن المجلس الوطني الاتحادي يعتبر مثالاً يحتذى به في تمكين الشباب.

كما شاركت سارة محمد فلكناز، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذي عقد اليوم ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد بجمهورية أنغولا. وأشارت خلال الاجتماع إلى الفجوة الكبيرة الحاصلة في مشاركة الشباب في البرلمانات على المستويين الإقليمي والدولي، وأهمية دور البرلمانات والحكومات في سد هذه الفجوة. كما شاركت ميره سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع مكتب لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة للاتحاد. واستعرضت السويدي، خلال الاجتماع، استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28»، مشيرة إلى أن التزام الإمارات بالاستدامة البيئية.