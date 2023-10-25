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الإمارات تدعو إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عمران شرف يلقي بيان الدولة أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:27

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمس، أهمية الدور الذي يضطلع به مكتب شؤون الفضاء الخارجي، داعية إلى تعزيزه للتعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات المعنية، وبناء القدرات في مجال قانون وسياسات الفضاء وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة «الفضاء 2030».
وبصفته رئيس لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، ألقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بياناً أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، أشار فيه إلى الدور الهام الذي يضطلع به مكتب شؤون الفضاء الخارجي، وتعزيزه للتعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات المعنية، وبناء القدرات في مجال قانون وسياسات الفضاء وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، وتقديم الدعم للمراكز الإقليمية المتخصصة، وبالتالي دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة «الفضاء 2030».
وقال عمران شرف، في وقت سابق: «ثبت الاعتماد الوثيق لعالمنا على الأنظمة الفضائية؛ ومع ازدهار الأنشطة الفضائية، والجهات الفاعلة في المجال، زاد التنوع والتعدد أكثر من أي وقت مضى، ومنها أنشطة إدارة جائحة كوفيد-19 وجهود التعافي التي أظهرت اعتمادنا على البنى التحتية للأقمار الاصطناعية وعلى القدرات التكنولوجية والتطبيقات الفضائية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية». 
وطالب شرف بتعزيز التعاون الدولي والرفع من مستوى استخدام تكنولوجيات الفضاء لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتصدي للتحديات العالمية.
وأضاف، مع اعتماد الجمعية العامة في عام 2021 لخطة «الفضاء 2030»، باعتباره محركاً للتنمية المستدامة وخطة تنفيذها، أصبحت لدى الدول اليوم استراتيجية استشرافية لتأكيد ودعم مساهمة الأنشطة الفضائية والأدوات الفضائية في تنفيذ الخطط العالمية، ومعالجة الجوانب الإنسانية المتعلقة بالتنمية المستدامة طويلة الأمد.
وتابع: إن تعزيز الشراكات والحوار بين الدول ذات البرامج الفضائية المتقدمة والحديثة، وتشجيع المشاركة في الأنشطة الفضائية، بمختلف الوسائل والمبادرات لبناء القدرات، تعد أموراً محورية في مسعانا المشترك من أجل البشرية جمعاء.

أهداف التنمية المستدامة
الإمارات
التنمية المستدامة
عمران شرف
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