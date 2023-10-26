سيف بن زايد يجتمع مع وزراء داخلية التحالف الأمني الدوليISA في أبوظبي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، اجتمعت في أبوظبي مع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي ISA، حيث حرص التحالف من خلال حضور جميع أعضائه من مختلف أنحاء العالم، سواءً حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، على إيصال رسالةً إيجابية تؤكد أن استدامة العمل الشرطي والأمني أولويةٌ قصوى مهما بلغت الصعوبات".

وأضاف سموه:ورغم التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فالهدف الأسمى لجهود التحالف المخلصة هو المساهمة بتعزيز السلم والأمن الدوليين لما فيه الخير للبشرية كافة.