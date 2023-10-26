أمطار على مختلف مناطق الدولة وانخفاض في درجات الحرارة

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على مختلف مناطق الدولة، وجرت الأودية والشعاب، وشهدت درجات الحرارة انخفاضاً إلى 14 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأكد الوطني للأرصاد هطول أمطار على أم القيوين، وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة وغيرها من المناطق حيث تراوحت شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول مزيد من الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسيكون الطقس خلال اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة تتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.. والرياح: جنوبية شرقية.