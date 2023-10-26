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علوم الدار

بلدية العين توعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة العلم

بلدية العين توعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة العلم
26 أكتوبر 2023 10:35

نفذت بلدية مدينة العين حملة توعوية للمحافظة على العلم استهدفت المنازل والمباني في الأحياء السكنية ضمن عدة مناطق من المدينة.

وتهدف الحملة، التي تختتم فعالياتها نهاية أكتوبر الجاري استعداداً لاحتفال الدولة بيوم العلم الموافق الثالث من نوفمبر من كل عام، إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على العلم الذي يعد رمزاً لدولة الإمارات وسيادتها ويعزز روح الولاء والانتماء، بجانب المحافظة على المظهر الحضاري لمدينة العين وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة علم الدولة المرفوع فوق المباني والمنازل واستبدال التالف منها.

وقالت فاطمة الشامسي رئيس قسم التواصل المجتمعي في بلدية مدينة العين، إن الحملة تضمنت تنفيذ أكثر من 461 زيارة توعوية لأصحاب المنازل والمباني، إضافة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على العلم من خلال الملتقيات المجتمعية وتنظيم مجموعة من الفعاليات وتوزيع الأعلام والتعريف والتوعية باشتراطات رفع العلم في قنوات التواصل الاجتماعي.

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تهدف البلدية من الزيارات الميدانية إلى رفع الوعي المجتمعي بالالتزام بالدليل الإرشادي الخاص بعلم الدولة، الذي حدد استخدامات العلم وشعار الدولة، بالإضافة إلى المواد المستخدمة لصناعة العلم وكيفية المحافظة عليه، مع التعريف بالجزاءات المترتبة على السلوكيات الخاطئة أو الاستخدام غير الأمثل للعلم.

كما تضمنت الحملة نشر منشورات توعوية باللغتين العربية والانجليزية متضمنة رسائل تركز على استبدال العلم بشكل دوري والتأكد من سلامة العلم بعد هبوب العواصف، كذلك فحص العلم لمعرفة بأنه لازال محتفظاً برونقه وجماله مع التأكيد على عدم تزيين العلم بأي زينه على أطرافه التزاما بالدليل الإرشادي لاستخدام العلم في الدولة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع للحفاظ على المعاني والقيم الوطنية لعلم الدولة من خلال الحرص على إبقائه في أبهى صوره وأشكاله، وحمايته من التلف الناتج عن عوامل الطقس والحرارة والأتربة وصيانته بشكل مستمر، واستبدال الأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة أو الممزقة بفعل الرياح.

المصدر: وام
العلم الإماراتي
العين
بلدية العين
الإمارات
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