فيديو.. شرطة رأس الخيمة تضبط سائقاً استعرض بمركبته أمام إحدى دورياتها

ضبطت شرطة رأس الخيمة شاباً 20 عاماً بعد قيامه بالاستعراض بمركبته أمام دورية شرطية في إحدى المناطق الواقعة جنوب الإمارة وحجزت مركبته.

تفاصيل هذه الواقعة كما أوردها العقيد الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة تتلخص في انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه مركبة دفع رباعي يقوم سائقها بالاستعراض بها أمام دورية شرطة في إحدى المناطق الواقعة ضمن حزام المناطق الجنوبية بالإمارة في تصرف يعكس استهتار صاحبه وعدم احترامه لرجال الشرطة وللأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها بالدولة.

وأضاف أنه تم على الفور وبتوجيه ومتابعة من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تشكيل فريق بحث وتحر مكون من إدارة المرور والدوريات وإدارة مراكز الشرطة الشاملة نجح في تحديد مكان السيارة وهوية سائقها ليتم حجز المركبة وضبط السائق الذي يخضع حالياً للإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

وشدد العقيد البحار أن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون ولن تتوان في توقيع أشد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين ويقلل من احترام رجال الشرطة الساهرين على أمن وسلامة المجتمع وأفراده، لافتاً إلى أن توجيهات القائد العام واضحة في هذا الشأن حيث يؤكد سعادته على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مكانة رجال الشرطة وقوانين الدولة وتعريض سلامة الآخرين للخطر.