تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس

دعا المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، في الدولة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وهطلت على مختلف مناطق الدولة، اليوم، أمطار غزيرة، نتيجة تعمق المنخفض الجوي، مصحوبةً بالبرد والبرق والرعد، أحياناً، مع جريان أودية.

وتشهد الدولة حالة جوية بدأت من الاثنين 23 أكتوبر الجاري وتستمر إلى الجمعة 27 أكتوبر 2023.