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علوم الدار

"أبوظبي للصحة العامة" يطلق برنامج الفحوصات المدرسية

مركز أبوظبي للصحة العامة
26 أكتوبر 2023 13:35

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، برنامج الفحوصات المدرسية للعام الدراسي 2023- 2024 ، داعياً جميع أولياء الأمور للموافقة على استمارة الفحوصات ليتمكن الطلبة من الاستفادة من برنامج الفحص المدرسي ومواصلة التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

ويهدف البرنامج إلى ضمان تمتع الطلاب بالصحة والعافية والتي تؤثر إيجابياً على تحصيلهم الدراسي، من خلال إجراء سلسلة من الفحوصات الوقائية الشاملة بشكل دوري في المدارس، والتي تتيح الكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفاتها لدى فئة طلاب المدارس حسب المرحلة العمرية، وتجنب أو تأخير حدوث المشاكل الصحية عن طريق تعزيز اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وتتضمن الفحوصات الوقائية السنوية والشاملة، التي يتم إجراؤها بشكل دوري في المدارس والحضانات بحسب المراحل الدراسية ، قياس الوزن والطول (حساب مؤشر كتلة الجسم) والعلامات الحيوية وفحص النظر والتاريخ الطبي والفحص البدني وفحص النظر وفحص السمع والكشف عن انحناء العمود الفقري (الجنف) وفحص الدم بالإضافة إلى فحص صحة الأسنان.

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وأوضح المركز أن برنامح الفحوصات المدرسية يتم إجراؤه عبر فريق طبي ميداني يزور المدارس من خلال العيادات المتنقلة.

ويشهد البرنامج لأول مرة هذا العام إضافة فحص الكشف المبكر عن الاكتئاب لطلاب الصف التاسع عن طريق إخضاعهم لاستبيان مبسط خلال الفحص الشامل للتأكد من صحتهم النفسية.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: “يعكس هذا المشروع التزام المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين بضمان توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، من خلال تعزيز الوعي الصحي والصحة العامة لدى الطلبة وتبني الإجراءات الوقائية، التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم وتتيح الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الرعاية الصحية المبتكرة والملائمة للأجيال الصاعدة”.

وأضافت: " نهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق الأهداف الوطنية للصحة والسلامة العامة والمساهمة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع."

 

 

المصدر: رويترز
الفحوصات الطبية
الصحة المدرسية
مركز أبوظبي للصحة العامة
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