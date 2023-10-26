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صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر غداً

«المعاشات»
26 أكتوبر 2023 13:41

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري غداً الجمعة الموافق 27 من الشهر، وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة (741,043,946.21) درهم بزيادة قدرها (64,850,783) درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (676,193,163.08) دراهم.

 ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,159) مستفيداً بزيادة قدرها (1,259) عن أكتوبر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,900) مستفيد.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المعاشات التقاعدية
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