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"أبوظبي التقني" يختتم "تحدي المهارات" بين 483 مواطنين تنافسوا في 14 مهارة هندسية ومهنية

"أبوظبي التقني" يختتم "تحدي المهارات" بين 483 مواطنين تنافسوا في 14 مهارة هندسية ومهنية
26 أكتوبر 2023 14:53

إختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تنظيم مسابقات "تحدي المهارات" الذي تواصلت فعالياته خلال الفترة من 2-24 إكتوبر الجاري، بمشاركة 483 من شباب وفتيات الإمارات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16-24 عاماً، حيث أقيم التحدي في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بتسع مدن بالدولة؛ هي العين، وبني ياس، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، و أم القيوين، ورأس الخيمة، و الفجيرة، وسط مشاركة مميزة من طلبة الجامعات والمدارس، الذين تنافسوا في عديد من المهارات والتخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية، بما منح المتميزين منهم الفرصة ليكونوا من المؤهلين للمشاركة في منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2024.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني- خلال زيارته فعاليات تحدي المهارات - أن هذا الحدث يأتي في إطار برامج ومبادرات المركز لصناعة الكوادر الوطنية المتخصصة، حيث يعمل هذا التحدي على تأهيل وترشيح الكفاءات الوطنية، وتشجيعهم على أهمية تطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر خاصة أصحاب المهارات والقدرات المتميزة، للمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية بقوة ووفق أعلى المعايير العالمية، وبناء على ذلك فإن التحدي نجح في إستقطاب 483 من الطلاب والطالبات المواطنين في الدولة للتنافس في 14 مهارة هندسية وتقنية ومهنية، منها صيانة محركات الطائرات، والرسم الهندسي وتقنية السيارات، والالكترونيات، والتوصيلات الكهربائية، و أنظمة التحكم الصناعي، والدهان والديكور، والرعاية الصحية والاجتماعية، والروبوتات المتحركة، و اللحام، وتقنية التصميم الجرافيكي، وغيرها من المهارات الهامة التي تشكل عامل رئيسي في صناعة الإقتصاد المعرفي والتقدم التقني والتكنولوجي في العالم.

وأختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تصريحه قائلا"أدعو كافة شباب وفتيات الإمارات؛ الى مواصلة الإبداع المهاري طوال مراحلهم الدراسية وحياتهم العملية؛ وفق أداء عالي بما يساعدهم على إبراز قدراتهم ومهاراتهم بكفاءة عالية، وبما يؤهلهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين في عالم الإقتصاد المعرفي والصناعات المتقدمة بالدولة".

أبوظبي التقني
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