طقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار.وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 60 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:08 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:43.