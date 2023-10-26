«تراحم من أجل غزة» تواصل جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث تنطلق يوم الأحد المقبل مبادرة تطوعية مجتمعية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، لتجهيز الطرود الإغاثية، بمشاركة المتطوعين من مختلف إمارات الدولة والعديد من المؤسسات.

وجددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعوة المواطنين والمقيمين في الدولة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية التي تستمر لأسابيع، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات.

وتشرف وزارة الخارجية على تنفيذ «حملة تراحم من أجل غزة» بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة (20) مؤسسة خيرية وإنسانية.

ومنذ انطلاقها في 15 أكتوبر الماضي نجحت حملة «تراحم من أجل غزة» خلال فعالياتها المجتمعية الأربع التي نظمتها منذ إطلاقها في 15 أكتوبر الجاري. في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، في تجهيز حوالي 38 ألف طرد من المساعدات العينية، التي تأتي في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.

وتشرف اليوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الحملة المجتمعية التطوعية التي ستكون في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وتهدف «حملة تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المواد العينية التي يمكن تسلمها من خلال مراكزها الـ 26 الموزعة في مختلف إمارات الدولة تتوزع في ثلاث سلال سترسل عبر الطرود، وتتمثل في سلة المواد الغذائية التي تتضمن 14 سلعة منها الطحين، والزيت، والتمر، والفول، وحمص حب، وبازلاء وخضراء، وذرة، وتونة، ومعلبات اللحوم، والشاي، وملح، وسكر، وبسكويت، فيما سلة النساء تتضمن البطانيات، والمعقمات، والشامبو، والصابون، ومعجون الأسنان، وفرشة الأسنان، والمتعلقات الشخصية، وسلة الأطفال تتضمن حليب البودرة، والسريلاك، والحليب السائل «أبتاميل»، والمكملات الغذائية، والصابون، والحفاظات، والبسكويت، ومعجون الأسنان، وفرشاة الأسنان، والشامبو، وغيرها.