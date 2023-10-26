أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

استمرت حالة عدم استقرار الطقس، نتيجة تعمق المنخفض الجوي، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق الدولة خلال اليومين الماضيين.

حيث هطلت أمطار غزيرة مع برق وبرد على غرب القور، الرمس، الجزيرة الحمراء، وجزيرة المرجان، وطريق رأس الخيمة – أم القيوين برأس الخيمة، وطريق مسافي، غياثي، والمرفأ بمنطقة الظفرة.

وعلى حتا بدبي، ومطار الشارقة الدولي، ومطار دبي الدولي.

وعلى غنتوت، الرحبة، السمحة، جزيرة الأريام، والنوف بأبوظبى.

أمطار غزيرة:

وهطلت أمطار غزيرة علي خت، وأذن برأس الخيمة، وشارع الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة، وشارع الوطن، طريق الصرم -الطويين المنامة عجمان. وعلى - المدام الفاية، بالشارقة، مدينة زايد طريق غياثي، بمنطقة الظفرة، وعلى أم القيوين، شارع الإمارات العابر دبي وعلى الشارقة، والحويلات برأس الخيمة، ووادي مي بالفجيرة، ووادي الحلو بالشارقة، القوع بالعين.

متوسطة إلى غزيرة:

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحمرانية برأس الخيمة، وعلى شرق حميم منطقة الظفرة، والحلاه بالفجيرة، وورسان بدبي، وعلى جبل جيس برأس الخيمة، مناطق متفرقة من دبي، مناطق متفرقة من الشارقة.

أمطار متوسطة:

بينما هطلت أمطار متوسطة على الدقداقة برأس الخيمة، زاخر، العامرة بالعين، جزيرة أبو الأبيض بأبوظبي.

خفيفة إلى متوسطة:

بينما كانت أمطار خفيفة إلى متوسطة على البليدة، بالفجيرة، فلج المعلا بأم القيوين، والسيوح، فلي بالشارقة، مدينة خليفة (أبوظبي)، مناطق متفرقة من مدينة العين، سيح السلم (دبي)، على مناطق متفرقة من عجمان وعلى ام القيوين، طريق العين - دبي.

أمطار خفيفة:

بينما هطلت امطار خفيفة على البدية، شرم، العقة بالفجيرة، وعلى الفلاح، والحديريات، مشرف، جزيرة ياس، الختم بأبوظبي، والخزنة بالعين، طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، دبا الفجيرة.