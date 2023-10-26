السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
26 أكتوبر 2023 21:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتداعيات الأزمات في العالم عليها، إضافة إلى إسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان

وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغير المناخ، وتحقيق أهداف الاستدامة، ودور البنك الدولي في ذلك. 

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوفد المرافق للمسؤول الدولي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
البنك الدولي
أجاي بانغا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023
أوليغ تساريوف
الأخبار العالمية
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
اليوم 23:37
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
اليوم 23:20
«دبي للثقافة» تستكشف آفاق صناعة النشر الرقمي في الإمارات
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تستكشف آفاق صناعة النشر الرقمي في الإمارات
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©