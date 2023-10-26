مزاينة سويحان تشهد مشاركة واسعة في «أشواط سن الإيذاع»

العين (الاتحاد)

شهدت مزاينة سويحان، أولى محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، في يومها السادس مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن منافسات 12 شوط لفئة سن الإيذاع للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة.

وتوج عبدالله مبارك المهيري نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية في أبوظبي، الفائزين بمنافسات المزاينة في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، والذي شهد حضور عدد من كبار مُلاك الإبل وعشاق المسابقات التراثية وزوار المزاينة.

وسجلت النتائج في شوط ايذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز «بنت الريح» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت ثانيا «طوع» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الثالث حلت «هقاوي» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وجاءت رابعاً «ضجه» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، بينما حلت «مواري» في المركز الخامس لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.

وأسفرت النتائج في شوط ايذاع شرايا لابناء القبائل للشركاء - مجاهيم عن ذهاب المركز الأول إلى «فرق» لمالكها سالم ريس صالح سالم المنهالي، وفي شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) - محليات فازت بالمركز الأول «الظبي» لمالكها سعد عبدالله أحمد لملوم المسيفري، وفازت بالمركز الأول في شوط شوط ايذاع شرايا لابناء القبائل 1 - مجاهيم «مياسم» لمالكها طايع صفيان عيضه طناف المنهالي، وعن شوط ايذاع شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم فازت في المركز الأول «لزامه» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل (1(- محليات إلى «بنت صوغان» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، بينما ذهب المركز الأول في شوط ايذاع شرايا لابناء القبائل (2) - محليات إلى «منيحيف» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، أما في شوط ايذاع تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «رهيبة» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وفي شوط ايذاع تلاد لابناء القبائل 1 - محليات فازت بالمركز الأول «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفازت بالمركز الأول في شوط ايذاع تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم «مهيوبة» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وعن شوط ايذاع تلاد لابناء القبائل 2 - محليات فازت في المركز الأول «الشيخة» لمالكها راشد مبارك حمد الهاجري، وحلت بالمركز الأول في شوط ايذاع المهجنات الأصايل «نجود» لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري.

وتتواصل مسابقات مزاينة سويحان لغاية 28 الشهر الجاري بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، إذ تبدأ صباح اليوم، دخول الإبل المشاركة إلى شبوك المزاينة ضمن أشواط سن الثنايا للإبل الشريا والتلاد والشركاء من فئات المجاهيم والمحليات، وشوط المهجنات الأصايل، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، استعداداً لتحكيمها في اليوم التالي وإعلان نتائجها.