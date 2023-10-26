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علوم الدار

شرطة دبي تنظم برنامجاً توعوياً حول مبادرة «التزامكم سعادة»

مشاركون في البرنامج (من المصدر)
27 أكتوبر 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، برنامجاً توعوياً في مدرسة شفيلد الخاصة بدبي، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في مدرسة شفيلد الخاصة، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.
وقال إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن مبادرة «التزامكم سعادة» حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

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