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علوم الدار

تكريم كوادر مبتكرة في شرطة الشارقة

سيف الشامسي خلال تكريم علي الغيثي وندى السويدي (وام)
27 أكتوبر 2023 00:56

الشارقة  (وام)

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كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس  بمقر القيادة الملازم أول علي عامر الغيثي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة والرقيب أول ندى علي السويدي من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وذلك تقديراً لجهودهما المستمرة في تطوير العمل الشرطي في مجال الذكاء الاصطناعي بما يسهم ذلك في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني.
ولفت إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقدير المتميزين من منتسبيها.
من جانبهما أعرب المكرمان عن شكرهما وتقديرهما لقائد عام شرطة الشارقة على هذا التكريم مشيرينِ إلى أن حرصه الدائم على متابعة المنتسبين وتحفيزهم ودعمهم المباشر من خلال تبني الأفكار الابتكارية وترجمتها على أرض الواقع كان له الأثر الكبير في تشجيعهم على توليد الطاقات والأفكار بما يخدم العمل الأمني لمجتمع الإمارات.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
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