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علوم الدار

شرطة دبي تنظم رحلة ترفيهية تعليمية إلى متحف «وو هوو»

شرطة دبي تنظم رحلة ترفيهية تعليمية إلى متحف «وو هوو»
27 أكتوبر 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومدارس حماية للتربية والتعليم ومبادرة الروح الإيجابية، زيارة لعدد 35 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم إلى متحف «وو هوو»، المركز الترفيهي الذي يجمع بين التسلية والمتعة والتعليم والاستكشاف. وقال الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي: إن هذه المبادرة جاءت التزاماً من المجلس بتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم على اختلاف فئاتهم العمرية، تنفيذاً لمحور الحياة العامة والثقافة والرياضة الخاصة بالسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومواكبة لاستراتيجية دبي (مجتمعي...مكان للجميع). وأوضح بأن الرحلة إلى متحف «وو هوو»، تعزز الفضول وحب الاستكشاف عن الطلبة، نظراً لما تتميز به بيئة المتحف التفاعلية والتعليمية الممتعة، واعتماده على طرق تعليم حديثة تحفز الطلبة على أساليب تفكير إبداعية ومبتكرة، وتطور مهاراتهم في حل الإشكاليات والتحديات الحياتية، وهو ما ينعكس إيجابا على فكرهم وتواصلهم وعلاقاتهم المجتمعية.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
أصحاب الهمم
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