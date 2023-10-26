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«طرق دبي» تنفذ أعمال صيانة لـ68 ألف لوحة مرورية وإرشادية

«طرق دبي» تنفذ أعمال صيانة لـ68 ألف لوحة مرورية وإرشادية
27 أكتوبر 2023 00:56

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ أعمال صيانة لـ 67816 لوحة مرورية وإرشادية في إمارة دبي، وذلك خلال 6 أشهر من عام 2023، وتضمنت تلك الأعمال عمليات صيانة وقائية وأخرى تصحيحية، وبلغ عدد اللوحات في أعمال الصيانة الوقائية 57151 لوحة، فيما شكلت أعمال الصيانة التصحيحية 10665 لوحة مرورية وإرشادية في مختلف أرجاء إمارة دبي.
وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «نفذت الهيئة أعمال الصيانة على 67816 لوحة من إجمالي 206.697 لوحة مرورية وإرشادية موزعة في سائر أنحاء إمارة دبي، وجرى تنفيذ نحو 90% من أعمال الصيانة ضمن خطط الهيئة المجدولة بشكل سنوي، فيما تمت أعمال الصيانة الأخرى من خلال بلاغات المفتشتين الميدانيين، والملاحظات المستلمة من قبل مركز الاتصال التابع للهيئة والتطبيق الذكي مدينتي، إلى جانب الشركاء من الجهات الحكومية».

طرق دبي
الإمارات
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دبي
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