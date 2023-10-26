مذكرة تفاهم بين «تدوير» و«مطارات أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال استكشاف أفضل الممارسات المتطورة لإدارة النفايات عبر المطارات الخمسة في الإمارة، وتمهيد الطريق نحو الاقتصاد الدائري.

وسيتعاون الجانبان بموجب المذكرة على رفع مستوى الوعي والمعرفة بالحلول الشاملة لإدارة النفايات في المطارات، إلى جانب تحسين معدلات تحويل النفايات من المطامر، وتطوير عمليات المراقبة وإعداد التقاريروالتي تهدف إلى تشجيع عمليات إعادة التدوير ضمن منظومة المطارات، فضلاً عن تعزيز مكانة كلا الجهتين باعتبارهما لاعبين رئيسيين في تحقيق التزام إمارة أبوظبي تجاه الإدارة المستدامة للنفايات.

وبهذا الصدد، قال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير: «يعتبر تعاوننا مع مطارات أبوظبي بمثابة دليل على التزامنا المطلق تجاه إعادة تغيير مفهوم إدارة النفايات على مستوى إمارة أبوظبي، إضافة إلى مواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري. إذ تنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات «تدوير» الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة النفايات إلى جانب تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي، حيث من شأن هذا التعاون دفع جهود دفع الإمارة نحو مستقبلٍ مستدام وصديق للبيئة».