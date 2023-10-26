«أبوظبي للتقاعد» ينظم فعَالية تثقيفية رياضية للمتقاعدين وأسرهم

أبوظبي (الاتحاد)

نَظم صندوق أبوظبي للتقاعد فعالية تثقيفية ورياضية للمتقاعدين وأسرهم تحت عنوان «رحلة المتقاعد»، وذلك في إطار برنامج التأهيل الاستباقي للمتقاعدين حديثاً، الذي أطلقه الصندوق في شهر مايو الماضي، وحرصه على تَعزيز الخدمات والمزايا المجتمعية التي يقدمها للمتقاعدين.

تضمّنت الفعالية الثقافية عقد ثلاث جلسات نقاشية عن «مرحلة ما بعد التقاعد»، تناولت الجلسة الأولى، التي قدمها ممثلو الصندوق تحت عنوان «حقوق المتقاعدين وخدمات الصندوق»، نُبذة تعريفية عن الصندوق وأهم الخدمات التي يقدّمها للمتقاعدين، كما تطرقت إلى دور نظام التقاعد في حفظ حقوق المواطنين وأهم حقوق المواطنين التي يكفلها لهم قانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

وتناولت الجلسة الثانية، التي قدّمها الدكتور عبد اللطيف العزعزي، مستشار اقتصادي وإداري علاقات وريادة أعمال، موضوع التهيّئة البدنية والصحية لمرحلة التقاعد، أنماط الحياة الصحية، وآليات الوقاية من التغيرات النفسية التي قد يتعرض لها المتقاعد حديثاً بعد التقاعد، وآلية التأقلم مع المرحلة الجديدة، كما تطرقت الجلسة إلى أهمية التفكير المبكر في مرحلة ما بعد التقاعد وكيفية مساهمته في مساعدة المواطن حديث التقاعد على وضع خطط وأهداف مدروسة، وإمداده بأفكار حول كيفية استغلال وقت الفراغ ووضع أهداف جديدة لنفسه. وتطرقت الجلسة الثالثة والأخيرة إلى موضوع «الثقافة المالية للمتقاعد»، حيث استعرضت عدداً من النصائح التي ترفع من مستوى الوعي المالي لدى المتقاعدين حديثاً، أبرزها الحرص على إعداد ميزانية تقلّص النفقات وتساعد على الادخار، والتَعرف على طرق الاستثمار وأنواعه واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى تعلّم بعض الأساسيات الاقتصادية التي تساعد على وضع أهداف مالية طويلة الأجل.

وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، التزام الصندوق بدوره المجتمعي في دعم المتقاعدين، وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وكذلك رفع نسبة وعي المواطنين المسجلين لديه بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.