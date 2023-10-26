«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن التشكيل الجديد لمجلس الشباب

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة 2023 - 2025 وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ليعد امتداداً لجهودها الداعمة للشباب والتي تستثمر في طاقاتهم الإبداعية ومواصلة تمكينهم، وذلك ضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن من خلال رؤية استراتيجية طموحة تعكس التزامها بتعزيز دورهم الحيوي في تحقيق أهداف المؤسسة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إعلان التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة للفترة 2023-2025، يجسد حرص المؤسسة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في صنع القرار.