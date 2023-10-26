السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن التشكيل الجديد لمجلس الشباب

«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن التشكيل الجديد لمجلس الشباب
27 أكتوبر 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأول طبيبة إماراتية وعربية .. منى تهلك رئيسا للاتحاد الدولي للمستشفيات
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة 2023 - 2025 وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ليعد امتداداً لجهودها الداعمة للشباب والتي تستثمر في طاقاتهم الإبداعية ومواصلة تمكينهم، وذلك ضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن من خلال رؤية استراتيجية طموحة تعكس التزامها بتعزيز دورهم الحيوي في تحقيق أهداف المؤسسة.
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إعلان التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة للفترة 2023-2025، يجسد حرص المؤسسة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في صنع القرار.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
وزارة الثقافة والشباب
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023
أوليغ تساريوف
الأخبار العالمية
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
اليوم 23:37
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
اليوم 23:20
«دبي للثقافة» تستكشف آفاق صناعة النشر الرقمي في الإمارات
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تستكشف آفاق صناعة النشر الرقمي في الإمارات
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©