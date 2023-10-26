السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شخبوط الطبية»: ثلث النساء فوق الأربعين لم يخضعن لفحص الثدي الروتيني

جانب من الحملة (من المصدر)
27 أكتوبر 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
كأول طبيبة إماراتية وعربية .. منى تهلك رئيسا للاتحاد الدولي للمستشفيات
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

أجرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مؤخراً، استبياناً كجزء من حملتها «صحتك تستحق»، ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي، للحصول على فهم أعمق لكيفية تعامل النساء في الإمارات مع مسألة فحص سرطان الثدي. ‎
ومن خلال استطلاع آراء أكثر من 400 امرأة تبلغ أعمارهن 40 سنة فما فوق في الدولة، وجدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أن نحو 88% منهن يرغبن في رعاية صحتهن وتحسين عافيتهن بشكلٍ أفضل. ومع ذلك، صرّحت 66% من المشاركات أنهن يقمن بجميع الفحوص الروتينية المُوصى بها والتي يقترحها أطباؤهن بانتظام. وأشار ما يقرب من ثلث المشاركات (34%) إلى أنهن لم يسبق لهن حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموغرام) ووصلت هذه النسبة إلى 46% في إمارة الشارقة.
وتشير نتائج الاستبيان إلى أنه بالنسبة لنصف المشاركات تقريباً، فإن قرار حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية يمكن أن يستغرق شهوراً في كثير من الأحيان، وهو ما يعكس تناقضاً كبيراً مع القرارات المُتخذة بشكل أسرع لمواعيد اعتيادية أُخرى. ‎
وقالت الدكتورة عائشة السلامي، استشارية طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تُسلط نتائج الاستبيان الضوء على التناقض الكبير بين اهتمامات الناس الصحية والمواقف الفعلية المُتخذة تجاه الفحوص، وهو ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً».
وأضافت: «نحن لا ننصح بإجراء الفحوص الدورية بانتظام لمجرد النصح فحسب، بل هي ضرورية جداً للكشف المبكر عن المرض، خاصةً وأن الكشف المبكر يعني علاجاً أكثر فعالية، وبالتالي فرصاً أكبر للنجاة والشفاء».
ويُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في دولة الإمارات، حيث يُمثل ما يقرب من نصف حالات السرطان التي يتم تشخيصها. وتتطور نصف حالات سرطان الثدي لدى النساء اللاتي يُمثل السن (عادةً فوق الـ40 سنة) عامل الخطر الوحيد لهن للإصابة بالمرض، ومع ذلك، إذا تم اكتشافه مبكراً، يمكن أن تصل نسبة الناجيات منه إلى 98%.
تكرار الحجز
بهدف فهم مدى وعي السيدات بأهمية الفحوص المنتظمة بشكلٍ أفضل، قام الاستبيان أيضاً بتقييم مدى تكرار حجز النساء لمواعيد خدمات مثل مواعيد التجميل (الأظافر/ الشعر/ الوجه/ التدليك وما إلى ذلك)، والعطلات أو الإقامة في أماكن ترفيهية في الدولة، وخدمات السيارات، مقارنةً بالخدمات والفحوص الطبية مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والفحوص البدنية الروتينية الأخرى.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
مدينة شخبوط الطبية
الإمارات
سرطان الثدي
مكافحة سرطان الثدي
فحوص سرطان الثدي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023
أوليغ تساريوف
الأخبار العالمية
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
اليوم 23:37
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
اليوم 23:20
«دبي للثقافة» تستكشف آفاق صناعة النشر الرقمي في الإمارات
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تستكشف آفاق صناعة النشر الرقمي في الإمارات
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©