«شخبوط الطبية»: ثلث النساء فوق الأربعين لم يخضعن لفحص الثدي الروتيني

أبوظبي (الاتحاد)

أجرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مؤخراً، استبياناً كجزء من حملتها «صحتك تستحق»، ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي، للحصول على فهم أعمق لكيفية تعامل النساء في الإمارات مع مسألة فحص سرطان الثدي. ‎

ومن خلال استطلاع آراء أكثر من 400 امرأة تبلغ أعمارهن 40 سنة فما فوق في الدولة، وجدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أن نحو 88% منهن يرغبن في رعاية صحتهن وتحسين عافيتهن بشكلٍ أفضل. ومع ذلك، صرّحت 66% من المشاركات أنهن يقمن بجميع الفحوص الروتينية المُوصى بها والتي يقترحها أطباؤهن بانتظام. وأشار ما يقرب من ثلث المشاركات (34%) إلى أنهن لم يسبق لهن حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموغرام) ووصلت هذه النسبة إلى 46% في إمارة الشارقة.

وتشير نتائج الاستبيان إلى أنه بالنسبة لنصف المشاركات تقريباً، فإن قرار حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية يمكن أن يستغرق شهوراً في كثير من الأحيان، وهو ما يعكس تناقضاً كبيراً مع القرارات المُتخذة بشكل أسرع لمواعيد اعتيادية أُخرى. ‎

وقالت الدكتورة عائشة السلامي، استشارية طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تُسلط نتائج الاستبيان الضوء على التناقض الكبير بين اهتمامات الناس الصحية والمواقف الفعلية المُتخذة تجاه الفحوص، وهو ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً».

وأضافت: «نحن لا ننصح بإجراء الفحوص الدورية بانتظام لمجرد النصح فحسب، بل هي ضرورية جداً للكشف المبكر عن المرض، خاصةً وأن الكشف المبكر يعني علاجاً أكثر فعالية، وبالتالي فرصاً أكبر للنجاة والشفاء».

ويُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في دولة الإمارات، حيث يُمثل ما يقرب من نصف حالات السرطان التي يتم تشخيصها. وتتطور نصف حالات سرطان الثدي لدى النساء اللاتي يُمثل السن (عادةً فوق الـ40 سنة) عامل الخطر الوحيد لهن للإصابة بالمرض، ومع ذلك، إذا تم اكتشافه مبكراً، يمكن أن تصل نسبة الناجيات منه إلى 98%.

تكرار الحجز

بهدف فهم مدى وعي السيدات بأهمية الفحوص المنتظمة بشكلٍ أفضل، قام الاستبيان أيضاً بتقييم مدى تكرار حجز النساء لمواعيد خدمات مثل مواعيد التجميل (الأظافر/ الشعر/ الوجه/ التدليك وما إلى ذلك)، والعطلات أو الإقامة في أماكن ترفيهية في الدولة، وخدمات السيارات، مقارنةً بالخدمات والفحوص الطبية مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والفحوص البدنية الروتينية الأخرى.