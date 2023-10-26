انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 31 أكتوبر

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنطلق فعاليات «الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023»، خلال الفترة من 31 أكتوبر، وحتى 2 نوفمبر المقبل، الذي يقام تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسط تطلعات بمشاركة واسعة من القطاعات الصحية والمجتمعية.

وتحت شعار «الظفرة مجتمع صحي»، تنظم مستشفيات الظفرة الحدث بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط.

ويتضمن «الملتقى الصحي الثاني» مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي ترتكز على 3 محاور رئيسية، ويستهدف المحور الأول الكادر الطبي والفني حيث يتضمن الحدث مؤتمراً علمياً وورش عمل مختلفة تُعنى بالموضوعات العلمية والطبية، وتناقش الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والمضي قدماً بها، مما يساهم في وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أحدث التطورات في تقديم الرعاية الصحية.

ويتناول المحور الثاني معرضاً تستعرض خلاله الجهات المشاركة أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التوعوية والخدمات وحلول الرعاية الصحية أمام الجمهور.

أما المحور الثالث فيتضمن منصة تفاعلية لإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات المشاركة من مختلف القطاعات عرض برامجها التثقيفية والتوعوية.

وسيتم تنظيم سبع لقاءات يومية للجمهور تشمل مختلف الفئات العمرية والشرائح الثقافية المتنوعة الموجودة بالملتقى لنشر وترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة الصحية السليمة.

كما يسلط الحدث الضوء على مجموعة من الابتكارات التي قام الطلاب في منطقة الظفرة بتنفيذها. ويأتي الملتقى في إطار رؤية «بيورهيلث» والشركات التابعة لها كشركة «صحة» الرامية لرفع معايير التميز في مجال الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الحياة وصحة المجتمع، بما يتماشى مع جهودها الحثيثة لتعزيز استدامة الشباب وطول العمر.

كما يتماشى الحدث مع مساعي مستشفيات الظفرة لترسيخ أهمية التثقيف الصحي لأفراد المجتمع كونه حجر الزاوية للوقاية من الأمراض وعاملاً رئيساً في تعزيز الصحة والارتقاء بالمعارف وتعزيز السلوكيات الصحية ورفع كفاءة الكوادر الفنية والطبية.

وأكد ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن تطور القطاع الصحي الذي شهدته منطقة الظفرة يأتي بفضل اهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودعم سموه اللا محدود من أجل الارتقاء بخدمات هذا القطاع إلى أعلى المستويات العالمية وتوفير بيئة صحية تمكن أفراد المجتمع من الحصول على خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وقال: إن الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم رعاية صحية متميزة وبمواصفات وفق أعلى المعايير الطبية والعلاجية.

وأضاف: إن نجاح الدورة الأولى من الملتقى فرض تحديات كبيرة لمواصلة تحقيق المزيد من التميز والنجاح المنشود خاصة وأن محاور الملتقى تلامس اهتمام مختلف شرائح المجتمع وتساهم بشكل فعال في نشر الوعي الصحي لدى الجميع.

من جانبه، أكد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، حرص مستشفيات الظفرة على توثيق الروابط والتعاون مع المؤسسات والشركات وأصحاب المصلحة للارتقاء بجودة الحياة الصحية.

وقال: إن تنظيم الملتقى الصحي الثاني يأتي لتعزيز تلك الروابط من خلال مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة والفعاليات المصاحبة والتي توفر فرصة لتبادل المعرفة والاستفادة بما يقدمه من خدمات تتوافق مع اهتمام الأفراد في الظفرة والمجتمع المحلي.

يذكر أن «بيورهيلث» تشرف على شبكة «صحة» للرعاية الصحية والمؤسسات التابعة لها، وتضم محفظتها أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة وعدداً من مراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا والتوريدات الصحية.

وتلتزم المجموعة بتقديم رعاية استثنائية ومتميزة وفتح آفاق جديدة ومواصلة تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الهادفة لإنشاء نظام صحي عالمي المستوى يرتقي بجودة الرعاية الصحية ويحسّن جودة حياة الأفراد.