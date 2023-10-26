الموارد البشرية في عجمان تستعرض «وظائف المستقبل»

عجمان (وام)

استعرضت دائرة الموارد البشرية في عجمان، خلال اللقاء الرابع في المجلس التنسيقي للموارد البشرية، دراسة «كفاءات ووظائف المستقبل» التي أعدتها الدائرة، بالتنسيق مع كلية محمد بن راشد للإدارة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

قدم العرض، الدكتور صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتضمنت الدراسة تحليلاً للوضع الحالي للوظائف في حكومة عجمان، وتحديد الوظائف المستقبلية والوظائف التي ستقل أهميتها في المستقبل، وتقييم الوضع الحالي للكفاءات المعتمدة في حكومة عجمان وتحديد الفجوات بناءً على الكفاءات المستقبلية.