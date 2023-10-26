80 وظيفة للمواطنين في «يوم مفتوح» بمجلس أم سقيم

دبي (الاتحاد)

منح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أكثر من 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم بمشاركة 12 شركة. وشهد اليوم الوظيفي إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، وشملت فرص العمل المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتأمين.

وشملت الشركات المشاركة في الحدث مجموعة الفطيم ومجموعة الرستماني ومجموعة ماجد الفطيم وانوفينتشر للاستثمارات التعليمية ومدارس كينجز ومدرسة السلام وشركة «جلاكسو سميث كلاين gsk وشركة سيفورا وشركة سبان للتجارة وشركة بروفيدنت للعقارات وشركة سكون للتأمين والشركة الوطنية للمواد الغذائية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام هي واحدة من المبادرات التي أوجدها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لتحاكي طبيعة الدور الهام الذي تلعبه المجالس في حياتنا في الإمارات، ونهدف عبرها بالتعاون مع الشركاء لتعزيز مُساهمة هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام ومنها أجندة دبي الاقتصادية D33. وأهم ما يميّز هذه الفعاليات هو أنّها تمنح الباحث عن عمل بيئة طبيعية محفّزة للتواصل وإجراء المقابلات الوظيفية خلال وقت قصير والحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم وتمنحهم مساراً مهنياً يجعلهم جزءاً من مستقبل دبي والإمارات».

وأضاف: «لقد ساهم الشركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة بشكل مستدام في إنجاح هذه الفعاليات عبر تكامل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ملف التوطين ونشكرهم على دورهم المهم، وبالطبع الشكر للمواطنين الباحثين عن فرص عمل لأنّهم بتفاعلهم مع مبادرات المجلس وحضورهم للأيّام الوظيفية المفتوحة تنجح المبادرة وتؤدي الدور الذي أوجدت لأجله. وبالتأكيد يُسهم تنظيم الأيام الوظيفية المفتوحة في خلق مستوى من الراحة ويعزز الثقة بالنفس لدى الباحثين عن عمل لكون المجلس هو البيئة المحفّزة للتواصل المجتمعي الفعّال».