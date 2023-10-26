السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي؟» في مناظرة شبابية بوزارة العدل

شعار وزارة العدل
26 أكتوبر 2023 22:58

أبوظبي(الاتحاد)
استضافت وزارة العدل وفداً من طلبة كلية القانون بجامعة الإمارات، حيث نظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة شبابية قانونية بعنوان«القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي» والتي شهدت مشاركة نشطة ومناقشات ثرية حول موضوع المناظرة.
وأعرب معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال حضورة المناظرة، عن امتنانه وإعجابه بجهود الشباب الطلبة في كلمة تشجيعية له خلال المناظرة وأكد فيها دور الشباب كثروة وطنية ومستقبل واعد للدولة.
بعد المناظرة، تم تنظيم جولة للوفد في المحاكم الاتحادية، حيث تعرّف الشباب على سير العمل في القضاء وأهميته في تحقيق العدالة، كما تم استعراض البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، والتي تسهم في تطوير مهارات ومعرفة الشباب القانونية.
وتعكس هذه الزيارة التفاعل الإيجابي بين وزارة العدل والمؤسسات التعليمية الرائدة في تعزيز التعليم والتفاهم في مجال القانون، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالقضايا القانونية والمشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع.

 

 

 

أخبار ذات صلة
الإمارات وهولندا تبحثان التعاون في المجالات القانونية والقضائية
«العدل» تطلق منصة للوساطة الرقمية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة العدل
قاضي
القضاء
مجلس شباب
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
دراسة تكشف فوائد صحية للصوم المتقطع
الترفيه
دراسة تكشف فوائد صحية للصوم المتقطع
28 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني
28 أكتوبر 2023
أوليغ تساريوف
الأخبار العالمية
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
اليوم 23:37
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
اليوم 23:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©